Beelden Willem III en Mary Stuart op Het Loo

Statenfracties bezorgd over treinverbinding Berlijn - Apeldoorn

16:52 GroenLinks en de PvdA maken zich in provinciale staten zorgen over de de treinverbinding tussen Berlijn en Apeldoorn. De NS heeft het voornemen om de internationale trein tussen Amsterdam en de Duitse hoofdstad in de zomer niet langer in Apeldoorn te laten stoppen.