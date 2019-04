Beermann haalt illegale reclame in Apeldoorn toch maar weg

video Wijkraad heeft sterke twijfels bij eenrich­tings­ver­keer in centrum Apeldoorn

6:00 De Wijkraad Centrum in Apeldoorn heeft twijfels over het eenrichtingsverkeer dat woensdag in de binnenstad van kracht wordt. Ook politieke partij Lokaal Apeldoorn heeft bedenkingen. Twee groepen bewoners die er eerder tegen protesteerden, leggen zich er bij neer.