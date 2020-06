‘Beetje irritant’: wijken in Apeldoorn-Noord horen maar niets over verkeer

Scooterrij­der zwaarge­wond na botsing tegen lantaarn­paal in Apeldoorn

7:09 De bestuurder van een scooter is woensdagavond zwaargewond geraakt na een eenzijdig ongeluk op het fietspad langs de Zadelmakersdonk in Apeldoorn de Maten. De man is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.