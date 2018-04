Begeleid wonen aan Buizerdweg in Apeldoorn kent valse start

Wat gebeurt er nu allemaal in de straat? De realisatie van een begeleid wonen-project aan de Buizerdweg in Apeldoorn zorgt voor vragen en ergernis bij sommige buurtbewoners. Zij voelen zich overvallen en vragen zich af of deze vorm van zorg hier zomaar gevestigd kan worden. Een geschil over de verbouwing heeft er bovendien toe geleid dat de rechter woensdag een bouwstop heeft opgelegd.

Beschermd of begeleid wonen: buurten gaan er in toenemende mate mee te maken krijgen. In het geval van de Buizerdweg lijkt slecht communiceren een belangrijke rol te spelen in onrust die is ontstaan. Buurtbewoners ontdekten dat er 'iets' ging gebeuren op nummer 47, maar konden lastig achterhalen wat. De conclusie was dat er mensen zouden komen te wonen met 24 uur per dag begeleiding. Dat is op basis van het bestemmingsplan echter niet toegestaan, wisten de buurtbewoners. Ze legden hun zorgen neer bij de gemeente, het uitblijven van duidelijkheid zorgde voor groeiende ergernis. De gemeente heeft nu een gesprek belegd dat vrijdag veel wrevel moet weghalen.

Verbouwing

De bewoner van de aangrenzende woning is naar de rechter gestapt. Hij stelt dat de verbouwing schade heeft veroorzaakt aan zijn huis. De rechter heeft woensdag mondeling een bouwstop opgelegd voor de aanbouw: een gemeentelijk inspecteur moest donderdag de situatie ter plekke gaan beoordelen. Als alles in orde is, kan de bouw weer voort. De gemeente kon donderdag nog niet melden wat de uitkomst is. De pandeigenaar die de verbouwing laat uitvoeren, wil niet in de krant op de bouwkwestie ingaan.



Kink in de kabel

De toekomstige gebruiker, Stichting Miezaan, zegt dat zorgen over het gebruik niet nodig zijn. De bedoeling is er maximaal vier jongvolwassen vrouwen te laten wonen. ,,Meiden die klaar zijn in een jeugdinstelling, of waar ergens in het leven een kink in de kabel is gekomen waardoor ze nog niet zelfstandig kunnen wonen. Ze kunnen hier een positieve basis leggen om verder te gaan in de maatschappij.'' Het is belangrijk dat juist in een gewone straat te doen, benadrukt een woordvoerder.



Les