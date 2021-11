Begrip bij sportclubs voor actie, maar niet meer sporten na 17 uur? ‘Wie dat beslist, is nooit op een sportpark geweest’

Vrouw naar het ziekenhuis na botsing met andere fietser in Apeldoorn

Dat je niet alleen in een auto hard kunt botsen, ondervonden twee fietsers vanochtend in Apeldoorn. Op de kruising van de Heemradenlaan met het Schoutenveld kwamen twee fietsers hard met elkaar in aanraking. Een van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

25 november