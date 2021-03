Behoud versus vooruitgang: buurt en eigenaar botsen over nieuwbouw historische villa in Apeldoorn

Hij woont al een tijdje niet meer aan de Canadalaan, waar hij geboren en getogen is. Maar Berry Meester (54) loopt nog bijna dagelijks met zijn hondje door de Parkenbuurt in Apeldoorn. ,,Omdat het zo prachtig is. Dit is een uniek stukje Apeldoorn omdat het bestaat uit vier verschillende parken met daaromheen veel villa’s uit de periode 1875 tot 1935. Van oorsprong gebouwd voor Indiëgangers en de gegoede burgerij. Zij kwamen hier in groten getale naar toe sinds de aanleg van het station en de aanwezigheid van het paleis. De hele buurt is in 2005 tot beschermd stadsgezicht uitgeroepen’’, doceert de eigenaar van de historische website parkenbuurt.nl.