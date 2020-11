Beken in Apeldoorn staan na drie warme zomers kurkdroog, waren investeringen voor niets?

De Orderbeek is vanaf 2014 bovengronds gehaald. In de eerste twee jaar viel de bedding geregeld droog omdat de leemlaag nog niet doordrenkt was en het water in de bodem wegzakte. Dat probleem is verholpen, maar nu laten de sprengenkoppen het afweten. Op slechts enkele plekken is een beetje water te zien. Het is voor het eerst dat het probleem zich op deze wijze aandient.