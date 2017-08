Bekende Amsterdamse boef opgepakt in Apeldoorn

Malkenschoten op zoek naar beste dieren voor kin­der­boer­de­rij

10:50 Kinderparadijs Malkenschoten in Apeldoorn krijgt in de toekomst wellicht weer meer diersoorten. Mogelijk zelfs dieren waarvoor alsnog een dierentuinvergunning nodig is. Al zullen dat vermoedelijk geen opvallende exotische soorten zijn. Een grondig onderzoek moet uitwijzen wat de juiste koers is.