Bekende Apeldoornse keurslager failliet: ‘Levenswerk gaat verloren’

MET VIDEO Harde botsing tussen Hoenderloo en Otterlo: ‘Wonder dat niemand naar ziekenhuis hoeft’

Twee auto’s op de Otterloseweg (N304) tussen Otterlo en Hoenderloo zijn dinsdag aan het begin van de middag hard met elkaar in botsing gekomen. Volgens politie ter plaatse is het een wonder dat geen van de drie inzittenden naar het ziekenhuis hoefde.