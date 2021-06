Bekende inwoners zitten klem met bouwplan, Nunspeet verruimt de regels

In Gelderland stierven meer mensen dan verwacht, in Flevoland minder en Overijssel volgt landelijke trend

25 juni Er stierven in week 24 in Nederland 2.855 mensen. Dat waren er honderd meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had verwacht. Een aanzienlijk deel van deze oversterfte lijkt op het conto te komen van Gelderland. In Flevoland stierven minder mensen dan verwacht, Overijssel volgt de landelijke trend.