Bekende namen en ruimte voor nieuw talent in het nieuwe theaterseizoen van Orpheus

De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen start zaterdag 25 mei, Vrienden van Orpheus kunnen twee weken eerder al de eerste tickets kopen. Met een kleine 350 voorstellingen is er voor het publiek genoeg om te kiezen. Nieuw dit seizoen is het concept ‘VierdeVrijdag’. Elke vierde vrijdag van de maand staat er een voorstelling gepland, met na afloop livemuziek of een dj in de foyer. Barendregt: ,,VierdeVrijdag is een lekker begin van het weekeinde, gericht op het wat jongere publiek, ouders met kleine kinderen. Daar hebben we het programma ook op afgesteld, met de Crazy Piano's, Eric Corton, Daniel Arends.’’