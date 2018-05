Belangenclub hekelt glasvezeloorlog in buitengebied Gelderland

video Maura en Roxy twaalf uur op rantsoen voor Lock me Up

11:14 Twaalf uur vrijwillig opgesloten worden in een kooi met kippengaas. De vriendinnen Maura Mooij (21) en Roxy Eijkelboom (20) zamelden op die manier geld in voor de actie Lock me Up. ,,Een keer in de twee uur mogen we vijf minuutjes naar de wc toe. Dan mogen we er wel uit.''