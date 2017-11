'Belangrijk dat personeel dementie bij klant herkent'

Is kennis over dementie bij winkeliers belangrijk?

,,Absoluut. Want het is belangrijk dat ouderen met dementie hun leven zoveel mogelijk normaal voortzetten. Dus ook naar de winkel gaan. Het is belangrijk dat personeel de signalen herkent. Als ze iemand wat verdwaasd in de winkel zien lopen is het handig om te weten hoe je ze moet benaderen. Stel dat iemand bij het Kruidvat moet zijn, maar per ongeluk bij de slager is beland, dan is het fijn als je de klant kunt begeleiden naar het Kruidvat. Maar dat stopt natuurlijk niet bij de winkeliers. De wijkbewoner, de sportvereniging, overal is kennis over dementie nodig.''