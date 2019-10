Belastingdienst haalt 41.000 euro op tijdens grootscheepse verkeerscontrole

Cees uit Loenen houdt ‘trein’ in Tanzania rijdend

24 oktober Bij toeval rolde Cees Petersen (52) van het ene ontwikkelingsproject in het andere. Nadat hij vanwege het eindigen van het project moest stoppen met liefdadigheidswerk in Roemenië, heeft de inwoner van Loenen zijn hart inmiddels verpand aan weeskinderen in Tanzania. Monoloog van een bevlogen weldoener.