Belastingdienst int 50.000 euro en legt beslag op 9 auto's bij grote controle langs A1 bij Apeldoorn

Apeldoor­ner ontkent dat hij Pools meisje (13) dwong zich uit te kleden voor webcam

31 oktober Een 25-jarige inwoner van Apeldoorn ontkent dat hij een dertienjarig meisje in Polen heeft gedwongen zich bloot voor de webcam aan hem te tonen. Het meisje, met wie hij een relatie zou hebben gehad toen ze op een camping in Beekbergen woonde, zou zelf het initiatief hebben genomen zich voor hem uit te kleden toen ze weer in Polen was.