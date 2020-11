Belgisch bedrijf BIA neemt in Apeldoorn Nederlands hoofdkwartier in gebruik

De BIA Groep verkoopt, verhuurt en onderhoudt machines voor grondverzet, weg- en waterbouw, mijnen, steengroeven, energievoorziening, recyclage en transport.

10 miljoen

Behalve in de Benelux is het bedrijf vertegenwoordigd en in meer dan 20 Afrikaanse landen. Voor BIA werken ruim 1300 mensen, onder wie ruim 850 ingenieurs en technici. Om zijn positie in Nederland te versterken investeerde BIA ongeveer 10 miljoen euro, waarvan de helft naar de nieuwe locatie in Apeldoorn gaat.

Die vervangt de vestiging die BIA in Zutphen had. In Apeldoorn, vlakbij de A50, vond het een zichtlocatie en de mogelijkheid om verder te kunnen groeien. ,,De locatie in Zutphen bood beide opties niet’’, zegt country manager Bernhard Zoutewelle. Ook is de uitstraling van het nieuwe pand veel beter, vindt hij.

Centrale ligging

Groot pluspunt vindt hij de ligging pal naast de A50 en de directe aansluiting met de A1. ,,De centrale ligging en de directe nabijheid van de snelweg maakt dat we vlot bereikbaar zijn vanuit het hele land. Dat is niet alleen handiger voor onze klanten, maar het betekent ook veel meer logistieke flexibiliteit.’’

De nieuwe vestiging omvat drie kantoorkantoorverdiepingen van elk 300 vierkante meter. Tevens is er 1400 vierkante meter grote werkplaats en is er buiten is er een ruim demoterrein. Voorheen moest vaak worden uitgeweken naar andere locaties om machines uitgebreid te testen. Het pand is zo ontworpen dat het in de toekomst gemakkelijk kan worden uitgebreid.