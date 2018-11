Beloning voor fietsend personeel in de regio: ‘Juist in het najaar is bewegen belangrijk’

Elektri­sche auto? Zoveel laadpunten staan er in jouw gemeente

10:16 Heb je een elektrische auto? Dan zit je in Apeldoorn goed: daar kun je 373 openbare oplaadpunten vinden voor je hybride. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's is in vier jaar tijd verdrievoudigd. In heel Nederland staan ruim veertigduizend laadlocaties.