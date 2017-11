Beloning voor tip over moord op Apeldoornse poes Lana

Patrizia de Jong is nog steeds ontdaan door het leed dat haar jonge zwart-witte poesje Lana werd aangedaan. Een half jaar oud was het diertje pas, toen het op dinsdag 24 oktober ineens vreemde klachten vertoonde. ,,Lana moest overgeven en we vermoedden dat ze last had van een haarbal. Toen de dierenarts een foto maakte, bleek echter dat ze een stukje ijzer in haar darmen had. Tijdens de operatie bleek dat het een kogel was, die de darmen op drie of vier plekken had beschadigd. Na een paar uur opereren, leek de operatie goed te zijn gegaan en de eerste nacht kwam ze goed door. Woensdag in de loop van de dag ging het echter minder en donderdagavond overleed ze alsnog.''