Ben Gotink uit Eerbeek realiseert zijn muzikale droom

Beekpad nummer 3, hartje Eerbeek. Wat op 1 augustus nog een vervallen pand was, is nu een gelikte oefenruimte annex opnamestudio. Initiatiefnemer Ben Gotink is in de wolken. De 50-jarige Eerbekenaar is muziekgek en vond dat zijn dorp toe was aan een muzikaal trefpunt, waar kan worden geoefend door bands, opnames kunnen worden gemaakt en muziekeducatie kan worden gegeven. Voilà: SC (Sound Creations) Multimedia.