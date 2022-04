Benefietconcert voor Oekraïne in Het Vierhuis te Apeldoorn

Apeldoorn gaat vaart maken met nieuw dorp of wijk, net over de snelweg

Apeldoorn gaat snel aan de slag met de bouw van een nieuwe woonwijk of dorp in Beekbergsebroek, het landelijke gebied ten zuiden van de Maten. Die knoop hebben de vijf partijen doorgehakt die de komende vier jaar de gemeente besturen. Of de drieduizend woningen die daar komen een wijk worden of een nieuw dorp, dat moet nog worden besloten.

20 april