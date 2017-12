Benjamin Kuijpers schittert op Apeldoorn telt af

Het feestje op het Marktplein had Benjamin Kuijpers snel in zijn agenda omcirkeld. Hij mag dan zuidelijk Europa afreizen voor optredens tijdens exorbitante feesten, Kuijpers is en blijft een Apeldoorner in hart en nieren. ,,Het Aftelfeest groeit nog steeds. Die sfeer tijdens oud en nieuw vind ik geweldig. Ik sta er niet voor het eerst, maar het blijft een feest om naar uit te kijken.'' Laat Kuijpers over zijn vak praten en hij overweldigt iedere gesprekspartner. De passie spat er vanaf. ,,Ik realiseer me heel goed dat ik een gezegend mens ben. Ik heb er keihard voor gewerkt, maar leef nu een leven waarvan ik alleen kon dromen. Heerlijke optredens. Tijd voor ons gezin. Mooie mensen om me heen. Dan het wel eens gebeuren dat je met vijf uurtjes slaap genoegen moet nemen, maar ik kan me focussen op het allerleukste. Ik krijg zoveel energie van alles wat ik mag doen.''

Vlieguren

De weg naar succes mag opmerkelijk worden genoemd. Tijdens lessen bij Markant werd duidelijk dat Kuijpers over grote muzikale talenten beschikt. ,,Op enig moment moest ik de keuze maken. Of ook thuis aan de slag gaan met oefenen en voor het Conservatorium gaan, of heel veel vlieguren maken met optredens.'' Omdat school al uitwees dat hij niet voor huiswerk in de wieg is gelegd koos Kuijpers voor de laatste optie. ,,Ik zat op een gegeven moment in vijf verschillende bandjes en liep alle jamsessies af. Het betekende wel dat ik zes jaar over de Hogere Hotelschool heb gedaan. Uiteindelijk stond ik toch ook met dat diploma in handen.''

Vol voor de muziek kiezen deed de oud-leerling van het Ichthus en het Veluws College nog niet. Een andere passie bleef ook trekken. ,,Ik heb altijd met veel plezier in de horeca gewerkt. Onder meer bij het Nieuws van Apeldoorn heb ik geweldige jaren beleefd. Het is net als met de muziek. Als je er wat van wilt maken krijg je direct dankbare reacties van het publiek. Het lopen met een dienblad mis ik nog iedere week.''

Bon Jovi

Vanaf het voorjaar 2010 was er geen weg meer terug voor Kuijpers. Met zijn toenmalige band FUSE won hij een wedstrijd en mocht optreden tijdens het Royal Beach Concert. ,,Stonden we voor 40.000 mensen op het strand van Scheveningen in het voorprogramma van Bon Jovi. Dat waren de momenten waarvoor ik het deed. Toen wist ik dat mijn toekomst in de muziek lag.''

Vlak voor de kerst stapte hij naar zijn baas. ,,Ik verkocht evenementen in het stadion van PEC Zwolle en op het TT Circuit. Het was een leuke baan, maar het maakte me niet gelukkig om in het pak met een stropdas voor te lopen.'' Het eerste jaar werd Kuijpers 60 keer geboekt. Twee jaar geleden kwam de teller op 150. ,,Vanaf dat moment ben ik ook door gaan verwijzen naar collega's. Ik kan nu kiezen en ook dingen doen die financieel geen moer opleveren, terwijl je wel je muzikale ei er in kwijt kunt. Naast Sax with the DJ ben ik frontman van Threesome Jazz. Met Match breng ik akoestische covers in mijn eigen stijl. En ik ga geregeld mee met Joel Borelli. Rond de piano staan we op de dikste feesten. We gaan staan en bij de eerste klanken gaat het los. Dat geeft steeds weer een enorme kick.''