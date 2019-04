Beroemd Centraal Beheer-pand in Apeldoorn is nog dit jaar weer vrij

Een deel van de nieuwbouw op het Centraal Beheer-complex in het centrum van Apeldoorn verdwijnt nog dit jaar. Daardoor komt het vermaarde gebouw van architecht Herman Hertzberger weer los te staan; zoals het ooit is neergezet én zoals het ook in de nieuwe opzet weer moet schitteren.

Eigenaar Certitudo Capital gaat de kubusconstructie omvormen. In een deel komen woningen, in een ander deel (langs het spoor) kantoren, zo is nu de insteek. Mogelijk worden er nog meer functies ondergebracht. Onder meer het idee van een hotel is op tafel gekomen. Daarnaast komt er volgens plan een grote woontoren nabij het oorspronkelijke complex te staan. Certitudo is nu aan het schetsen en de plannen aan het doorrekenen.

Troosteloos

Sommige omwonenden en de gemeente kijken er naar uit dat dit prominente deel van de binnenstad weer levendig en fris wordt. Inmiddels begint het terrein er troosteloos uit te zien. Maar de verandering is nu daadwerkelijk in gang gezet: gespecialiseerde bedrijven zijn begonnen met de eerste ontmanteling.

Gestript

De binnenkant van een aantal delen wordt ‘gestript’. In het Hertzberger-complex gebeurt dat onder meer om de ruimtes geschikt te maken voor de nieuwe functies. ,,We halen plafonds en dat soort zaken helemaal weg’’, schetst Barry Storm namens Certitudo Captial. Daarnaast is het de bedoeling meer inzicht te krijgen. ,,We hebben nog wel de bouwtekeningen, maar kloppen die op alle punten? We proberen het gebouw echt in onze vingers te krijgen. Het kan best dat we bijvoorbeeld een kozijn tijdelijk los maken om te zien hoe dat nou precies gemaakt is.’’

Sloop

Voor de uitbreiding die tegen het oorspronkelijke Hertzberger-pand is aangeplakt ziet de nabije toekomst er heel anders uit. De werkzaamheden die daar nu gaande zijn, zijn de voorbereiding op sloop. Dit ‘glazen’ gedeelte - dat zich boven een parkeergarage bevindt - gaat dit jaar tegen de vlakte. Mogelijk gebeurt dat al rond de zomer. Wat er op korte termijn gebeurt met het kantorenblok dat daar weer naast staat (het stuk het dichtst bij het winkelgebied) is nog niet definitief bepaald. Op termijn moet aan die kant de woontoren komen te staan.

In elk geval blijft het kubussen-complex van Hertzberger vanaf de sloop vrij staan, in een parkachtige omgeving. Onlangs werd bekend dat er in dat deel alvast drie proefwoningen komen die binnen een paar jaar in gebruik zijn.