Beroemd Centraal Beheer-pand in Apeldoorn komt nog dit jaar weer vrij te staan

Goedkoop parkeren voor zorgverle­ners Apeldoorn - maar dat vraagt wel wat uitzoek­werk

9:44 Een aantal groepen zorgverleners in Apeldoorn gaan minder, of helemaal niets betalen als ze voor hun werk een auto neerzetten op een betaald parkeren-plek. Dat gebeurt in eerste instantie als proef, op aandringen van een aantal politieke partijen. De vraag is nog wel wie in aanmerking komt en vooral: voor wie er precies een probleem is.