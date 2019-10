Bert en Linda verruilen Apeldoornse bossen voor bergen in Oostenrijk: ‘We zullen best een traantje wegpinken’

17-jarige jongen uit Apeldoorn aangehou­den voor twee gewelddadi­ge straatro­ven in Matenpark

14:46 Een 17-jarige jongen uit Apeldoorn is vandaag door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee gewelddadige straatroven eerder dit jaar in Apeldoorn. Beide straatroven werden in het Matenpark gepleegd. Naar twee andere daders is de politie nog op zoek.