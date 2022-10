Bert verzet zich tevergeefs tegen glasvezelcentrale naast zijn achtertuin in Apeldoorn: ‘Afgrijselijk’

Apeldoor­ners en vluchtelin­gen komen tot elkaar op matchings­feest: ‘Je ziet de magie ontstaan’

‘Hé, jij bent mijn match!’ Het verrassingseffect was weer groot tijdens het matchingsfeest van het Buddy to Buddy-project in Apeldoorn. Bij dit project worden Apeldoorners en vluchtelingen aan elkaar gekoppeld. Vier maanden gaan ze leuke dingen ondernemen, om het sociale netwerk te vergroten. ,,Het voelt goed om mensen te helpen bij het integreren.’’

29 september