Bert verzet zich tevergeefs tegen glasvezelcentrale naast zijn achtertuin in Uddel: ‘Afgrijselijk’

Katalysa­tors roofgoed in ’t Harde: ‘Ze slaan zelfs overdag toe’

Katalysatorendieven hebben weer eens huisgehouden in de regio. Dit keer was ’t Harde aan de beurt. In een week tijd zijn vijf inwoners het slachtoffer geworden in het voor bendes aantrekkelijke dorp pal langs de snelweg. De dieven lijken steeds brutaler te worden en slaan zelfs op klaarlichte dag toe.

29 september