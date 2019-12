Bertus staat om middernacht gewoon tussen zijn dieren op de kinderboerderij in Apeldoorn

Vuurwerkvrije zone of niet, vanavond viert beheerder Bertus Pols van kinderboerderij Laag Buurlo de jaarwisseling als altijd: in de stal, tussen de dieren.

Apeldoorn kent dit jaar voor het eerst vuurwerkvrije zones rond de drie kinderboerderijen Malkenschoten, De Maten en Laag Buurlo. Formeel gelden die voor de officiële afsteektijden, maar ook rond deze plekken is het geknal in de praktijk natuurlijk al een paar weken bezig. Wat dat betreft is er rond kinderboerderij Laag Buurlo niet veel verschil met andere jaren te bemerken, vertelt beheerder Bertus Pols. ,,Maar dat weten we vanavond en vannacht natuurlijk pas helemaal zeker.’’

Symbolisch

Nou is de zone wat hem betreft vooral symbolisch. De grens van de zone is namelijk zo ongeveer de grens van het terrein zelf. En op de kinderboerderij werd toch al nooit vuurwerk afgestoken. Maar wie weet zetten de borden wel mensen aan het denken om ook iets verderop in de buurt wat rustiger aan te doen, hoopt Pols.

,,Het gaat om een stukje bewustwording: dat mensen beseffen dat vuurwerk en dieren geen goede combinatie is. Van mij hoeft er daarom trouwens geen totaalverbod te komen hoor. Ja, als we het er met z’n allen over eens zijn. Nu zijn er ook nog mensen die er plezier van hebben. De overlast ervan is iets wat we met z’n allen moeten oplossen.’’

Doffe dreunen

Die overlast komt in de optiek van Pols uit een specifieke hoek. ,,Je hebt hier tussen de flats af en toe van die heel zware klappen; doffe dreunen. Dat is niet het vuurwerk dat je in de winkel haalt. Het illegale spul is het probleem. Op het gewone vuurwerk kunnen we ons hier prima aanpassen. Dan houden we de dieren gewoon iets langer binnen. Maar dat lukt dus niet met dreunen die je bovendien al begin november hoort.’’

Of de vuurwerkvrije zone verschil maakt kan Pols nog niet zeggen. De harde klappen zijn er in dit deel van de wijk Zevenhuizen nog altijd. ,,Maar gisteravond was het dan wel weer opvallend rustig. We gaan de nacht in elk geval met vertrouwen tegemoet.’’

Radio aan

Geen geknal bij Malkenschoten en De Maten, maar de enorme dreunen van iets verderop hou je niet tegen Rond kinderboerderij De Maten is de afgelopen dagen duidelijk minder geknald dan afgelopen jaren gebeurde.

Het gaat dan om de directe omgeving; de paden langs het park zelf, schetst een personeelslid.

Bij de grootste kinderboerderij van Apeldoorn, Kinderparadijs Malkenschoten, is tot nu toe weinig verschil met andere jaren te bemerken wat betreft vuurwerk, vertelt een medewerkster. Het park ligt net iets buitenaf; een fikse parkeerplaats scheidt het van de eerste woningen van Apeldoorn-Zuid. Ook die parkeerplaats is nu een vuurwerkvrije zone. Daar gebeurt deze dagen weinig. ,,De overlast is in elk geval niet anders dan andere jaren; meestal is het hier vrij rustig.’’ In de kinderboerderij zijn wel duidelijk de enorme dreunen te horen van vuurwerk dat een eind verder wordt afgestoken. Dat geldt ook voor De Maten: het geluid van iets verderop laat zich niet tegenhouden door een denkbeeldige grens.

Ook op Malkenschoten gaat een aantal dieren in de loop van oudejaarsavond uit voorzorg op stal. Andere hebben de keus om binnen of buiten te gaan staan. Sommige kunnen namelijk juist stress ervaren als ze opgesloten zitten. Bij De Maten gaan in principe alle beestjes naar binnen. De drie pony's van Laag Buurlo zijn inmiddels naar een rustige plek buiten de stad gebracht. De overige dieren gaan zoveel mogelijk op stal. En vanavond, een half uurtje voor de jaarwisseling, voegt Pols zich traditioneel bij hen. ,,Om 23.30 uur ga ik de stal in. Dan doe ik het licht aan, en de radio, en geef ik de dieren wat hooi zodat ze bezig zijn. De dieren zijn altijd de eerste die ik een gelukkig nieuwjaar wens.’’