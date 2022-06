Beruchte Gerard van H. uit Apeldoorn dag na vrijlating alweer de fout ingegaan

Ex-profbokser Peter M. (34) mogelijk betrokken bij schietpar­tij met beruchte vader en zoon in Apeldoorn

De 34-jarige ex-profbokser Peter M. wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Apeldoorn, eind 2019 aan De Sikkel. In die zaak staat hij onder andere tegenover Gerard (56) en Ronnie van H. (30). De advocaten van de beruchte familie Van H. willen opheldering over de vermoedelijke ‘schiethanden’ van M.. ,,Waarom zijn er geen sporen afgenomen?”

