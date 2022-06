Beruchte Gerard van H. uit Apeldoorn zielsgelukkig omdat hij naar stervende schoonvader mag: rechters moeten lachen

Vier weken terug haalde de 56-jarige Gerard van H. nog bakzeil toen hij de rechters verzocht om zijn vrouw bij te mogen staan. Hij vroeg hun toen om niet dezelfde fout te maken als hun collega’s enkele jaren terug bij het overlijden van zijn schoonmoeder. ,,Toen zat ik vast omdat ze dachten dat ik de auto’s van Frank van Etten in brand had gestoken. Dat had ik helemaal niet gedaan en ik ben ook vrijgesproken. Maar daardoor heb ik wel haar afscheid gemist.’’