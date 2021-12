Beruchte rotonde in Apeldoorn staat na onrust maximaal jaar onder cameratoezicht

Met name jongeren trokken toen voor een zogenaamd coronaprotest naar de rotonde in De Maten, maar blijkbaar hadden zij een ander plan: de boel op stelten zetten. In eerste instantie bleef het er rustig, even later werd een berm in de fik gezet, een verkeersbord en bushokje gesloopt en stoeptegels losgewrikt. De politie deelde daarbij een aantal boetes uit, maar verrichtte geen aanhoudingen.