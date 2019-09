Beruchte weg in Beekbergen wordt nog mooier dan gedacht

Gezocht: huurders in Apeldoorn voor duurzaam huis van ruim 100 jaar oud

15:43 De Goede Woning in Apeldoorn is op zoek naar huurders die in de praktijk willen ervaren hoe het is om in een verduurzaamd huis te wonen. Daarvoor heeft de woningcorporatie een van de oudste woningen in haar bezit tot een van de modernste gemaakt - in ieder geval wat betreft duurzaamheid.