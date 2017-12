Beschonken automobilist raakt auto kwijt

Verdubbeling van aantal Apeldoornse winkels dat drank schenkt

2 december De proef met drank in de Apeldoornse detailhandel is flink uitgebreid. Nadat werd begonnen met veertien ondernemers, is dat inmiddels verdubbeld tot 28. De nieuwe winkeliers meldden zich nadat de gemeente besloot om door te gaan, ondanks dat het ministerie daar niet blij mee is.