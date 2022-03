Beschonken bestuurder (28) ramt betonnen blok en trekt oliespoor tot in Loenen

Apeldoorn zingt voor vrede in Grote Kerk

Apeldoorn gaat zondag, in de Grote Kerk, zingen voor de vrede. Dit alles wegens de oorlog in Oekraïne. De kerk is open vanaf 15.30 uur en er wordt een uur gezongen, van 16.00 tot 17.00 uur.

17 maart