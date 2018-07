Beschonken bestuurder raakt bij Voorthuizen met auto in sloot

Overleden Apeldoorn­se vrouw 'zorgde vooral voor anderen'

6:11 De vrouw die woensdag dood is gevonden in een woning in Apeldoorn is de vrouw en moeder van het gezin dat er woont. De 53-jarige verbleef sinds 2003 met haar man aan de Bronsgietersdonk in de wijk de Maten. Ze kwamen vanuit Iran naar Nederland en hebben twee kinderen, die volgens de buren al het huis uit waren.