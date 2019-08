‘Best mooie terrassen in Apeldoorn, maar er een ommetje voor maken? uh.. nee’

Nee, het gaat hier niet over de prijs van dat biertje, colaatje of kop koffie op het terras. Ook al zijn de prijzen dit jaar met gemiddeld vijf procent gestegen. En nee, het gaat ook niet over de smaak van een cappuccino. Waar het hier om gaat is met name de uitstraling van een terras. ,,Dat is prioriteit één,’’ zegt Marie Lems, verantwoordelijk voor de uitstraling van háár terras van Huis Vermeer in Deventer.