Beste cavia-opvang in Apeldoorn lijdt aan eigen succes

Eigenaresse Sandra Ordelman kreeg door de media-aandacht over haar succesvolle opvang zoveel aanvragen voor afspraken dat het haar over de schoenen liep. Hierdoor ging het slechter met haar gezondheid - Sandra Ordelman lijdt aan fibromyalgie, een aandoening waarbij ze last heeft van chronische pijn in haar spieren en bindweefsel en vermoeidheid, waardoor het haar allemaal teveel is geworden. ,,Daarnaast heeft mijn dochter ook alle aandacht nodig, ook al omdat het met haar op school wat minder goed gaat. De 35 cavia's die ik momenteel in de opvang heb, kan ik liefdevol blijven verzorgen, maakt u zich daar geen zorgen over. Maar afspraken maken met mensen die willen kijken, dat moet ik even uitstellen. Ik hoop in april wel weer open te kunnen", kijkt ze optimistisch vooruit.