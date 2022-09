Bestelbus botst achterop vrachtwagen in file A1: twee zwaargewonden, snelweg dicht bij Stroe

Grasland in Voorst verandert gaandeweg in voedselbos met ruimte voor inspiratie en verbinding

Voedselbos Bosnodig in Voorst krijgt steeds meer vorm. De eerste walnoten, paddenstoelen en groenten uit de moestuin zijn al geoogst. Initiatiefnemer Heleen Eshuis is trots en nodigt iedereen uit om komende zaterdag te komen kijken. ,,Met deze open dag willen we mensen kennis laten maken met Bosnodig en met de (bio-)diversiteit die we bieden.”

22 september