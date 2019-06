Bestelbus ramt markeringsbord op A50 bij Loenen

Erik koopt camera in Apeldoorn­se kringloop met oude videoband van kinderver­jaar­dag: Wie is deze familie?

6 juni Voor een prikkie kocht videograaf Erik Stijf uit Wezep woensdag een videocamera in een kringloopwinkel in Apeldoorn. Daar blijkt nog een tape met videobeelden in te zitten. Wie is de familie op beeld? Via een oproep op Facebook hoopt Stijf de familie te vinden. ,,Wellicht dat zij veel waarde hechten aan de opnames, die wil ik ze graag geven.’’