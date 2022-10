Bestelbus ramt pand: ravage bij boekwinkel in Apeldoorn

Begint water­stofeco­no­mie in Gelderse steenfa­briek?

Doorbraak op waterstofgebied: steenfabriek Rodruza in Rossum is grootverbruiker in aardgas, maar schakelt over op schone waterstof. Met een baanbrekende techniek die een delegatie uit Gelderland drie jaar geleden opdook in Wuhan, China. Begint de waterstofeconomie nu echt?

10:55