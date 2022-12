Bestelbus ramt trein in Apeldoorn: ‘Blij dat ik er ongeschonden ben uitgestapt’

updateHet treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer is ernstig ontregeld door een aanrijding op het spoor in Apeldoorn. Daar ramde een bestelbus op een spoorwegovergang een trein. Wonderlijk genoeg vielen er geen slachtoffers.

Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang op de Jachtlaan in Apeldoorn. Een man in een bestelbus ramde daar vol een trein in de flank, die vanuit Amersfoort naar Apeldoorn reed.

Wonder boven wonder kon de bestuurder zonder kleerscheuren uitstappen. Hij verklaarde dat hij verblind was geraakt door de zon waardoor hij niet had gezien dat de spoorboom naar beneden was. Eerst ramde hij die, waarna hij met zijn voertuig in de flank van de voorbijrazende trein terecht kwam.

Machinist niets door

Onderdelen van de bus liggen op de plek van de aanrijding tientallen meters verspreid over het spoor, de bus is total loss. ,,De materiele schade maakt me niet zoveel uit, ik ben blij dat ik er ongeschonden ben uitgestapt’’, verklaarde de man.

De machinist van de trein is na de aanrijding doorgereden naar Apeldoorn, mogelijk heeft hij niet eens doorgehad dat er iemand tegen hem aan was gebotst.

Geen treinverkeer

Er rijden door het incident volgens de NS tot één uur geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daardoor kunnen ook reizigers van en naar Deventer in de problemen komen, de aanrijding vond namelijk plaats op het spoortraject Amersfoort Centraal - Apeldoorn - Deventer.

De overweg is volledig afgesloten, verkeer vanaf de Europalaan en Prins Willem Alexander Laan kan niet de Jachtlaan op.

Volledig scherm Tussen Amersfoort en Apeldoorn was geen treinverkeer mogelijk door een aanrijding. © NS