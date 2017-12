Bestemmingsplan asielcentrum Apeldoorn klaar

De realisatie van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn gaat een nieuwe fase in. Dat centrum komt op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat. Het bestemmingsplan dat dat mogelijk moet maken is nu klaar.

De asielzoekers komen in de bestaande gebouwen te wonen, die voor dat doel worden opgeknapt. Daarnaast komen er twee nieuwe panden bij. Het uitgangspunt is om de indeling van het landgoed zo veel mogelijk in stand te laten. De groene zone langs de Deventerstraat blijft behouden.

Het azc gaat van start met maximaal 400 asielzoekers. Dat aantal kan daarna worden uitgebreid tot maximaal 600 personen.

Opvangorganisatie

Komende dinsdag (12 december) is er een openbare inloopavond over het bestemmingsplan. Medewerkers van de gemeente Apeldoorn, opvangorganisatie COA en zorginstelling GGNet zijn aanwezig om nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Tussen 17.00 uur en 21.00 uur kan iedereen binnenlopen in het Horeca Ontmoetingspunt Punt (HOP) op het GGNet-terrein; er is geen vast programma. Ook mensen die dus niet in de directe omgeving wonen zijn welkom.

Het bestemmingsplan (De Wellen Zuid) ligt tot en met 17 januari bij de gemeente Apeldoorn ter inzage. In die periode kan iedereen schriftelijk of via internet een reactie geven op dat plan. Na 17 januari beoordelen burgemeester en wethouders alle ingediende zienswijzen en bekijken vervolgens of het plan moet worden aangepast.

