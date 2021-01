Bestolen zingende agent Thijs krijgt nieuwe gitaar uit Apeldoorn: ‘Ongelooflijk hoe mensen meeleven’

Van excuusko­nijn tot bezorgers­po­lo: de ‘avondklok-adverten­ties’ van Oost-Nederland

11:35 De mogelijke invoering van een avondklok zorgt voor een dubieuze handel op Marktplaats in excuusproducten om tóch de deur uit te kunnen. Het online verkoopplatform is druk bezig dergelijke advertenties te verwijderen. Ook in Oost-Nederland haakt men - serieus en minder serieus - in op de rage.