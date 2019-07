Bestrijding processierups bezorgt gemeenten jeuk, opruimen plaagdier kost dit jaar miljoenen

Zeewolde vreest dit jaar zelfs acht keer zo veel kwijt te zijn als in 2017. Budgetten voor bestrijding en preventie worden zonder uitzondering gigantisch overschreden. Epe denkt zes keer zo veel te moeten uitgeven als vorig jaar. De kosten in Deventer stijgen naar 200.000 euro. ,,Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018. En dat was weer een verdubbeling in vergelijking met 2017”, constateert woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer. De stad zet nu een nieuw wapen in tegen de rups: een soort kastjes met een geur die de rupsen lokt. Zo kan Deventer zien waar de overlast het grootst is en waar in 2020 preventief ingegrepen moet worden.