Bestrijding van ‘eeuwige sneeuw’ in Apeldoorn begonnen

Een papegaai op hoogte of ree in sloot: zo vaak rukte de brandweer uit voor een dier in nood

11:30 Een koe in een gierput, paard in de sloot of kat in de boom. De brandweer staat niet alleen klaar voor mensen in nood, maar werd in 2018 vijfduizend keer opgeroepen om een dier te redden. In 12,7 procent van alle hulpacties van de brandweerkorpsen in de regio IJsselland moest een dier uit een benarde positie gered worden.