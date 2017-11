Bestuur CDA Voorst: met Jansen 'onwerkbaar'

Het was 'onwerkbaar' met Arend Jansen in de fractie. Dat schrijft het bestuur van het CDA Voorst aan de leden. De brief is een toelichting op het besluit om de met voorkeursstemmen gekozen Jansen (70), niet op de lijst te zetten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De leden beslissen donderdag over de kieslijst.

Van de drie collega's van Jansen wil alleen fractievoorzitter Bert van der Zedde door. Hij 'beaamt' de inhoud van de brief 'in grote lijnen'. ,,Maar de leden hebben het laatste woord", zegt hij.

En wat als zij Jansen alsnog op de kieslijst zetten en hij ook terugkeert in de raad, gaat Van der Zedde dan gewoon met hem samenwerken? ,,Ik vind het prematuur om in te gaan op als-dan-scenario's, maar als het zover komt zullen we daar naar handelen." Nieuwe kandidaten op de lijst die de afgelopen maanden al meeliepen met de CDA-fractie, noemden de samenwerking in de fractie eerder prima.

Nooit gemerkt

Jansen zelf begrijpt er weinig van, dat er met hem niet zou zijn samen te werken. ,,Daar heb ik in het landelijke CDA nooit iets van gemerkt, terwijl ik al jaren in de basisgroep Sociale Zekerheid zit." Hij vervolgt: ,,Ik ben volksvertegenwoordiger. Niet voor mezelf, maar om op te komen voor mensen. Zoals met PlusOV, waarover ik al maanden geleden aan de bel trok." Algemeen bekend is wel dat Jansen moeite heeft met de bemoeienis van wethouder Harjo Pinkster in de fractie.

Verjonging?