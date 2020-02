Bestuurder aangehouden na ongeval op A50

Streep door opvallende megabatte­rij voor stadsbus­sen in Apeldoorn

8 februari Een spraakmakend plan om de nieuwe elektrische stadsbussen in Apeldoorn op te laden, is onverwacht van de baan. Dat is een grote domper voor het Apeldoornse familiebedrijf dat jaren de complimenten voor zijn systeem kreeg en dicht bij realisatie was.