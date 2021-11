Bestuurder knalt op file A50 in Apeldoorn: drie gewonden en extra vertraging

Erik (49) keek de dood in de ogen: ‘Mijn schedel werd openge­maakt’

Hij keek de dood in de ogen. Een hersenbloeding kostte Erik Nillesen uit Ugchelen (49) bijna zijn leven. Maar inmiddels is hij - in Apeldoorn bekend als meester Erik - weer alive and kicking en begint met zijn partner Sandra een eigen kickboksschool in Ugchelen. ,,Ik dacht, nu is het klaar.”

