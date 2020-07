Bestuurder komt op verkeerde weghelft terecht en botst tegen vrachtwagen bij Uddel

video Keolis is busvervoer in regio kwijt na gesjoemel, 'vals spel' met grote gevolgen

17:21 Vervoerder Keolis verliest de eerder gewonnen mega-aanbesteding voor het busvervoer in de regio. De drie opdrachtgevende provincies trekken de concessie IJssel-Vecht in vanwege het ‘opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie’. Keolis kan nog in verweer tegen dit besluit. Noodmaatregelen moeten het busvervoer vanaf december redden.