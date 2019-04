Bestuurder quad gewond bij botsing op Apeldoornse parkeerplaats

Yogalera­res Amanda is negativis­me zat en organi­seert ‘Liefdes­mars’ voor positivi­teit door Apeldoorn

19:18 Wat begon als een klein ideetje op Facebook, begint inmiddels op een behoorlijk evenement te lijken. Amanda Kraal, yogalerares in Apeldoorn, kwam twee weken geleden met het plan om een ‘Liefdesmars’ te lopen door de stad. Een mars zonder politiek statement, maar uit liefde en positiviteit. Met acht man in het comité worden de plannen verder uitgewerkt, op 26 mei is het zover. Wat is het idee van initiatiefneemster Amanda Kraal?