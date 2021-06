Bestuurder raakt gewond bij aanrijding Apeldoorn, kan in passerende ambulance direct worden behandeld

Video Auto belandt in sloot bij botsing Klarenbeek, inzittende gewond naar het ziekenhuis

29 juni Bij een aanrijding tussen twee auto's in Klarenbeek is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt. Een van de auto's kwam door de botsing in de sloot terecht. De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.